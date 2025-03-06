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Названы загрязнители окружающей среды, ускоряющие старение

Aging: кадмий, свинец и котинин в окружающей среде ускоряют старение
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Depositphotos

Ученые из Стэнфордского университета установили, что три химических загрязнителя окружающей среды — кадмий, свинец и котинин связаны с более быстрым биологическим старением — процессом, повышающим риск развития возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Основой исследования стали данные Национального обследования состояния здоровья и питания за 1999–2002 годы. Ученые проанализировали образцы крови и мочи 2346 взрослых жителей США в возрасте от 50 до 84 лет. Это было необходимо для оценки концентрации в организме испытуемых 64 различных химических веществ, включая металлы, пестициды и промышленные загрязнители.

Исследователи определили, как эти вещества влияют на маркеры эпигенетического старения, отражающие скорость «износа» организма на уровне ДНК.

Результаты показали, что наиболее значительное влияние на ускоренное старение оказал кадмий, токсичный металл, присутствующий в сигаретном дыме и некоторых продуктах питания. Также с увеличением биологического возраста оказался связан котинин — метаболит никотина, обнаруживаемый в табаке.

Кроме того, ученые установили связь между быстрым старением и воздействием свинца, тяжелого металла, накапливающегося в старой краске и загрязненной воде.

Присутствие в организме некоторых загрязнителей, таких как определенные виды ПХБ (полихлорированных бифенилов) и диоксина (HpCDD), коррелировало с замедлением биологического старения. ПХБ используют в производстве смазок и стабилизирующих добавок, а диоксин содержится в почве и осадочные отложениях.

Однако, по мнению исследователей, этот эффект не обязательно является положительным, поскольку замедление старения также может нести риски для здоровья.

Ранее ученые выяснили, что качество спермы влияет на продолжительность жизни.

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