Длина рук мужчин оказалась результатом полового отбора, узнали ученые

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что длина верхних конечностей у мужчин увеличивалась в результате полового отбора при эволюции, поскольку это давало преимущество в рукопашных схватках. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Human Biology (AJHB).

Половой отбор — процесс, при котором определенные черты развиваются, чтобы повысить шансы особи на привлечение партнера или победу над соперниками. У мужчин такие черты, как сильная линия подбородка, низкий голос и физическая сила, часто связываются с более высоким уровнем тестостерона и воспринимаемой генетической пригодностью.

Новое исследование добавляет к этому списку длину верхних конечностей, которая, как оказалось, может играть ключевую роль в мужском боевом спорте.

Авторы выдвинули гипотезу, что более длинные руки у мужчин эволюционировали для повышения их эффективности в рукопашных боях. Они предположили, что такие конечности увеличивают шансы нанести нокаутирующий удар, что особенно важно в состязаниях, где исключено использование оружия.

Ученые провели серию исследований, чтобы проверить свою гипотезу. В первом исследовании они проанализировали данные 715 профессиональных бойцов смешанных единоборств, включая 113 женщин. Оказалось, что атлеты с более длинными руками чаще побеждали нокаутом или болевыми приемами.

В последующих исследованиях были изучены данные 5155 хорватских подростков, 100 пожилых сингапурцев и 6068 военнослужащих армии США. Во всех группах у мужчин верхние конечности были относительно длиннее, чем у женщин, даже с учетом таких факторов, как рост, возраст и ширина плеч.

Хотя научная работа поддерживает идею, что длина рук у мужчин могла эволюционировать для повышения их боевых способностей, авторы не исключают и других факторов.

Например, более длинные конечности могли быть полезны для охоты, особенно для метания орудий. Однако это не противоречит гипотезе о половом отборе, так как оба фактора могли действовать одновременно.

Ранее ученые назвали оптимальную длительность объятий.