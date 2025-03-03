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Ученые выяснили, как мы понимаем речь

npj: выявлены три механизма понимания языка у человека
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Международная команда ученых выяснила, что способность человека понимать речь не является единым навыком, а базируется на трех различных когнитивных механизмах. Анализируя языковые способности у людей с нарушениями речи, ученые обнаружили, что их навыки естественным образом группируются в три категории. Работа опубликована в журнале npj Science of Learning.

Ранее предполагалось, что язык — это центральный элемент человеческого интеллекта, но точные механизмы его обработки оставались неясными. Новое исследование подтверждает существование трех отдельных подходов к пониманию языка: от восприятия простых команд до осмысления сложных предложений.

Исследователи изучили данные 18 тысяч детей и подростков с различными нарушениями, включая аутизм, синдром Дауна и СДВГ. Статистический анализ показал, что языковые способности участников делятся на три группы: понимание простых команд, восприятие описательных слов (цвета, размеров, чисел) и способность интерпретировать сложные синтаксические конструкции.

Ведущий автор исследования Андрей Выседский отметил, что эти результаты могут изменить подход к диагностике и лечению языковых расстройств. Новая модель понимания языка не только уточняет современные классификации речевых нарушений, но и открывает перспективы для разработки терапевтических и фармакологических методов, направленных на улучшение языковых навыков.

Помимо клинических и лингвистических последствий, исследование может повлиять на философские представления о языке и воображении. Выяснилось, что разные формы воображения — такие как осознанные представления и непроизвольные образы (например, кошмары) — также имеют нейробиологическую основу.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут определить генетические факторы, влияющие на развитие языковых способностей, и создать более эффективные методики коррекции языковых нарушений.

Ранее стало известно, в каком возрасте люди быстрее стареют.

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