Ученые выяснили, какие люди менее избирательны в выборе партнера для романтических отношений

S&I: люди с неясным представлением о себе менее избирательны в выборе партнера

Международная команда ученых под руководством Диты Кубин выяснила, что люди с менее ясным чувством собственного «Я» менее разборчивы при оценке потенциальных романтических партнеров. Работа опубликована в журнале Self & Identity.

Совместимость играет ключевую роль в успешности отношений. Исследования показывают, что схожесть в установках и личностных чертах способствует более гладким и позитивным взаимодействиям. Однако для того чтобы оценить совместимость, необходимо иметь четкое понимание собственных качеств и ценностей.

Исследователи изучили, влияет ли низкая ясность самовосприятия (НЯС) на способность оценивать совместимость с потенциальными партнерами. Ранее было показано, что люди с низкой НЯС испытывают трудности с оценкой схожести в сфере потребительского выбора, но это первое исследование, проверяющее, распространяется ли этот эффект на выбор партнеров.

В исследовании приняли участие 758 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые были свободны и заинтересованы в знакомствах. Участники сначала заполнили шкалу ясности самовосприятия, которая оценивает, насколько хорошо и уверенно они понимают собственные черты личности, ценности и убеждения. Также была измерена самооценка, чтобы исключить ее влияние на результаты.

Далее участникам показали серию фальшивых профилей для знакомств, созданных на основе их ответов. Профили были нейтральными с точки зрения пола и содержали ключевые черты и установки, которые систематически варьировались по степени схожести с ответами участников. Участникам предлагалось оценить привлекательность и совместимость с каждым потенциальным партнером.

Во всех четырех экспериментах люди с низкой НЯС оказывались менее избирательными при оценке партнеров, особенно если профиль демонстрировал умеренную или низкую схожесть. Те, у кого ясность самовосприятия была высокой, более избирательно относились к потенциальным партнерам, проявляя чёткое предпочтение к высокосовместимым профилям и чаще отвергая менее совместимых кандидатов. При этом уровень НЯС не влиял на восприятие высокосовместимых партнеров — как люди с высокой, так и с низкой НЯС оценивали их положительно.

В последнем эксперименте также выяснилось, что люди с низкой НЯС не только были менее избирательны, но и проявляли меньшую уверенность в своих оценках потенциальных партнеров. Это говорит о том, что неясное понимание себя затрудняет оценку совместимости и делает выбор менее уверенным.

Авторы исследования отмечают, что использование искусственных профилей может ограничивать обобщаемость результатов на реальные знакомства, так как в реальной жизни на выбор партнера также влияют физическое влечение, стиль общения и социальный контекст. Тем не менее результаты показывают, что четкое понимание себя помогает людям делать более уверенный и осознанный выбор в отношениях.

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