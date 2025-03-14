Ученые выяснили, как ретушь фото влияет на связь ума и красоты

В современном мире миллионы людей используют фильтры красоты в социальных сетях, чтобы улучшить свою внешность на фотографиях. Но могут ли эти цифровые преобразования повлиять на восприятие интеллекта и надежности человека? Ученые из Испании выяснили, что фильтры действительно повышают восприятие привлекательности, а также делают человека более дружелюбным и счастливым в глазах окружающих. Однако, когда дело доходит до интеллекта, этот эффект работает не так очевидно — чрезмерное «улучшение» внешности снижает связь между красотой и умом. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Уже давно известно о так называемом «эффекте привлекательности»: людям с приятной внешностью часто приписывают и другие положительные качества — ум, честность, дружелюбие. Однако большая часть исследований на эту тему проводилась в контролируемых условиях и на небольших выборках. В цифровую эпоху, когда миллионы людей ежедневно используют фильтры, становится интересно: сохраняется ли этот эффект в мире отредактированных изображений?

Чтобы найти ответ, команда ученых собрала 462 фотографии взрослых людей разного возраста, пола и этнической принадлежности. К каждой фотографии применили популярный фильтр красоты, который сглаживал кожу, менял форму глаз и губ, делая лицо визуально более привлекательным.

Затем к исследованию подключились 2 748 участников. Каждый из них просматривал по десять фотографий — только в оригинальной или только в улучшенной версии, чтобы избежать эффекта сравнения. Участники оценивали лица по пяти параметрам: привлекательность, интеллект, надежность, общительность и счастье.

Результаты показали, что фильтры сработали как по волшебству: более 96% отредактированных изображений получили более высокие оценки за привлекательность. Причем эффект был особенно заметен для изначально менее привлекательных лиц.

«Мы ожидали, что фильтры повысят привлекательность — иначе они бы не назывались фильтрами красоты», — отметила автор исследования Адитья Гулати. — «Но нас удивила масштабность эффекта: фильтры работали одинаково эффективно для людей любого возраста, пола и этнической принадлежности».

Однако связь между привлекательностью и интеллектом оказалась не такой линейной. Если повышение привлекательности с уровня 2 до 3 в рейтинге приводило к заметному росту оценки интеллекта, то переход с 5 до 6 уже почти не влиял на восприятие ума. Другими словами, после определенного уровня красоты интеллект переставал восприниматься как следствие привлекательности.

«Мы наблюдали эффект насыщения», — пояснила Гулати. — «Когда человек становится слишком красивым, связь между внешностью и интеллектом ослабевает. Однако для таких качеств, как дружелюбие и счастье, этот предел не срабатывает — они продолжают расти вместе с привлекательностью».

Результаты исследования также выявили интересные различия по полу и возрасту. Женщины в целом получали более высокие оценки за привлекательность и общительность по сравнению с мужчинами. Однако в вопросе интеллекта они оказывались в проигрыше — особенно после применения фильтров. Это указывает на влияние гендерных стереотипов, согласно которым красота и интеллект у женщин воспринимаются как взаимоисключающие качества.

Возраст также сыграл свою роль. Молодые лица неизменно оценивались как более привлекательные, но фильтры помогали сократить разрыв между возрастными группами, повышая привлекательность людей среднего и старшего возраста.

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