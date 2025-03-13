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Ученые выяснили, как соотношение объема талии к объему бедер влияет на умственные способности

JAMA: соотношение объемов талии и бедер оказывают влияние на структуру мозга
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Исследователи из Оксфордского университета, Университетского колледжа Лондона и научных центров в Германии, Франции и Нидерландах установили, что качество питания и соотношение объема талии к объему бедер в среднем возрасте оказывают значительное влияние на структуру мозга и когнитивные функции в пожилом. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Ученые исследовали изменения в качестве питания и соотношении объемов талии и бедер в течение 21 года, чтобы понять, как это влияет на функциональную связь гиппокампа и когнитивные способности у пожилых людей. В исследовании приняли участие 512 человек, чтобы оценить качество питания, и 664 человека — для анализа соотношении объемов талии и бедер. Средний возраст участников на момент оценки работы мозга составлял 70 лет.

Качество питания оценивалось по шкале Alternative Healthy Eating Index–2010 (AHEI-2010), которая отражает общий уровень потребления полезных продуктов и соблюдение принципов здорового питания. Высокое качество питания в среднем возрасте также было связано с более высокой работоспособностью мозга в тестах на рабочую память, исполнительные функции и речевую активность. Высокое отношение объема талии к объему бедер в среднем возрасте, напротив, ассоциировалось с ухудшением когнитивных функций.

Однако, в исследовании принимали участие преимущественно мужчины (около 80% участников), что оставляет открытым вопрос о том, насколько полученные данные применимы к женщинам. Будущие исследования могут помочь установить, как пол, распределение жира и гормональные факторы влияют на старение мозга.

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