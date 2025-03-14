Ген человеческой болезни почек связан с осязанием у кораллов, выяснили ученые

Ученые из Университета Альберты (Канада) установили, что за осязание у актиний и развитие поликистозной болезни почек у людей отвечает один ген. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

К таким выводам ученые пришли, изучив механосенсорные волосковые клетки актиний. Эти клетки, обнаруженные на щупальцах морских анемонов, играют ключевую роль в восприятии движений их добычи и напоминают волосковые клетки, которые у человека отвечают за восприятие звуковых вибраций.

Оказалось, что ген, вызывающий поликистозную болезнь почек (PKD-1), присутствует и у актиний. Этот ген, играющий важную роль в восприятии движения жидкости в клетках почек у человека, также помогает волосковым клеткам актиний чувствовать изменения в водной среде. Это открытие предполагает, что способность воспринимать движение жидкости, связанная с геном PKD-1, имеет глубокие эволюционные корни, уходящие в эпоху более 580 миллионов лет назад.

Книдарии (кишечнополостные), такие как медузы, кораллы и морские анемоны, являются ближайшими живыми родственниками животных с двусторонней симметрией, включая человека. Эти существа, несмотря на свою кажущуюся простоту, имеют множество общих генов с людьми, включая те, что связаны с основными функциями и заболеваниями. Исследования показывают, что механосенсорные системы, используемые как у книгидарий, так и у более сложных животных, таких как люди, эволюционировали с использованием схожих генетических механизмов.

По словам исследователей, изучение актиний может помочь лучше понять эволюцию слуха и другие важные функции у человека. Для этого необходим дальнейший анализ общих черт, которые присутствовали у последнего общего предка людей с книгидариями.

Ранее ученые «победили» раковые опухоли головы и шеи, воздействуя на один ген.