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Ученые «победили» раковые опухоли головы и шеи, воздействуя на один ген

AdvSci: редактирование гена SOX2 быстро подавляет раковые опухоли головы и шеи
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Shutterstock

Ученые из Тель-Авивского университета впервые отредактировали ген SOX2 с помощью технологии CRISPR, что помогло устранить раковые опухоли в области головы и шеи у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Ранее считалось, что для эффективной борьбы с раком требуется воздействие на несколько генов, но новая работа показала, что выживание злокачественных клеток может обеспечивать и один. Такие «гены-одиночки» становятся потенциальными мишенями для CRISPR-терапии — технологии «генетических ножниц».

Особое внимание исследователи уделили гену SOX2, который участвует в прогрессировании опухолей головы и шеи. Для точечной доставки CRISPR-системы в опухоль ученые разработали наночастицы, которые содержат РНК-редактор. Эти частицы были покрыты антителами, нацеленными на белок EGF (стимулятор клеточного роста), что обеспечило высокую точность доставки в пораженные ткани.

Препарат был введен мышам с раком головы и шеи трижды с интервалом в одну неделю. Уже через 84 дня после начала терапии было зафиксировано исчезновение половины опухолей.

Дальнейшие исследования помогут выяснить, нужно ли воздействовать на другие гены для повышения эффективности метода. Если эксперимент будет признан успешным, этот подход может стать основой для новых способов лечения рака, исключающих необходимость в химиотерапии.

Ранее ученые открыли новый механизм, способный остановить распространение рака.

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