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Ученые разработали новое лекарство от выпадения волос

JMC: разработано новое лекарство от очаговой алопеции
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Исследовательская группа под руководством доктора Павла Майера из Института органической химии и биохимии в Праге разработала соединение, способное лечить очаговую алопецию — аутоиммунное заболевание, вызывающее выпадение волос и образование залысин. Результаты исследования, недавно опубликованные в Journal of Medicinal Chemistry, подтвердили эффективность лекарства на основе производных итаконовой кислоты, известных как итаконаты. Работа опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry (JMC).

Очаговая алопеция — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы, вызывая их воспаление и, как следствие, выпадение волос и нарушение их роста. Это состояние затрагивает около 2% населения, в основном женщин, и является второй по распространенности причиной выпадения волос после андрогенетической алопеции (облысения по мужскому типу).

На сегодняшний день лечение алопеции в основном основано на применении кортикостероидов, которые часто вызывают серьезные побочные эффекты.

Итаконовая кислота — это природное вещество с выраженными противовоспалительными свойствами, которые проявляются благодаря взаимодействию с иммунной системой. Однако обычный итаконат плохо проникает в клетки, что ограничивает его эффективность. Команда Павла Майера, несколько лет занимавшаяся разработкой лекарства от алопеции, решила эту проблему, создав пролекарства — соединения, которые превращаются в активное вещество только внутри организма.

«Мы разработали серию пролекарств, по крайней мере два из которых показали высокую эффективность. Тесты на мышах подтвердили, что соединения хорошо усваиваются и обеспечивают высвобождение активного вещества в коже в нужной концентрации. Наши производные итаконата могут стать совершенно новым методом лечения алопеции», — рассказал Павел Майер.

Что особенно важно, новое средство, скорее всего, можно будет принимать перорально в виде таблеток, а не только наносить в виде мази. Перспективность открытия уже была высоко оценена фармацевтической компанией SPARC, которая приобрела лицензию на использование запатентованной технологии на основе пролекарств итаконовой кислоты.

Одно из разработанных соединений, SCD-153, при нанесении в виде мази снижает воспаление, защищает волосяные фолликулы и, по результатам предыдущих испытаний на мышах, ускоряет рост новых волос. Оно способствует переходу фолликулов из спящего состояния в активное. SPARC уже начала набор пациентов для первой фазы клинических испытаний этого перспективного препарата.

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