Брак повышает риск ожирения у мужчин в три раза, выяснили ученые

Женатые мужчины в три раза чаще страдают ожирением, чем холостые. При этом женщины в браке чаще остаются стройными. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование польских ученых.

Исследователи из Национального института кардиологии в Варшаве проанализировали данные о здоровье 2405 человек, средний возраст которых составлял 50 лет. Ученые стремились выяснить, как различные факторы, включая возраст, семейное положение и психическое состояние, влияют на набор веса. Результаты показали, что брак повышает вероятность появления избыточного веса у мужчин на 62%, а у женщин — на 39%.

По словам ученых, мужчины чаще набирают вес после свадьбы из-за переедания, частых совместных приемов пищи и снижения физической активности. Женщины, в свою очередь, контролируют свой вес более эффективно, отчасти под давлением общества.

Также было установлено, что возраст сам по себе влияет на вес: с каждым годом риск избыточного веса увеличивается на 3% у мужчин и на 4% у женщин, в то время как вероятность ожирения растет на 4% у мужчин и на 6% у женщин.

Эти выводы подтверждают результаты китайского исследования 2024 года, которое показало, что индекс массы тела у мужчин растет в первые пять лет после свадьбы. За этот период доля мужчин с избыточным весом увеличивается на 5,2%, а с ожирением — на 2,5%. Подобные результаты ранее были получены учеными из Университета Бата (Великобритания). Они выяснили, что женатые мужчины в среднем весят на 1,4 кг больше, чем их холостые сверстники.

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