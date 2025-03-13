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Гормон счастья помогает хранить «плохие» воспоминания, выяснили ученые

ComBio: дофамин участвует в изменении воспоминаний
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета штата Мичиган установили, что «гормон счастья» дофамин играет роль в снижении ценности воспоминаний, связанных с вознаграждением. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

В ходе эксперимента мышей кормили сладкой  пищей и одновременно подвергали воздействию звукового сигнала. Это было необходимо для того, чтобы создать ассоциации и впоследствии закрепить воспоминания, связанные с ее употреблением. Корм, который давали мышам, вызвал у них расстройство желудка.

В дальнейшем вид и запах сладкой пищи вызывал у мышей недомогание несмотря на приятный вкус. Это открытие позволяет предположить, что обесценивания воспоминаний о еде достаточно, чтобы нарушить процесс употребления этой еды в будущем.

После этого ученые проанализировали мозговые механизмы, ответственные за это явление.  Исследователи пометили клетки мозга, которые были задействованы при восстановлении пищевой памяти. Клетки, продуцирующие  химический дофамин, играли особенно важную роль в этом процессе. 

«Углубленное понимание функций дофамина может дать новое представление о таких состояниях, как зависимость, депрессия и другие  нервно-психические расстройства, — объяснил Александр Джонсон, доцент кафедры психологии Университета штата Мичиган и руководитель исследования.

«Поскольку дофамин участвует во многих аспектах работы мозга, эти открытия имеют далеко идущие последствия.  В будущем мы сможем влиять на дофамин, чтобы снизить значимость проблемных воспоминаний и, таким образом, контролировать нежелательное поведение», — заключил ученый.

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