Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Названы популярные лекарства, которые повышают риск депрессии

Daily Mail: лекарства от изжоги и артрита могут повышать риск развития депрессии
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Лекарства от изжоги, бета-блокаторы для восстановления после сердечного приступа и стероидные препараты против артрита, астмы и экземы могут повышать риск развития депрессии. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследования британских, голландских и швейцарских ученых.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Scientific Reports в 2022 году, у людей, которые регулярно принимают ингибиторы протонной помпы (ИПП) для лечения несварения желудка и изжоги, риск развития депрессии повышается почти в два раза. Ученые предполагают, что ИПП могут воздействовать на белки в нервных волокнах, повышая риск неврологических нарушений, которые могут привести к депрессии и деменции.

Другая научная работа показала, что ИПП могут нарушать всасывание питательных веществ, в частности — витамина B12. Витамин B12 помогает поддерживать работу нервной системы, а его недостаток связан с когнитивными нарушениями и неврологическими расстройствами.

Бета-блокаторы используются для восстановления после сердечного приступа. Эти препараты блокируют действие гормона адреналина, замедляя сердцебиение и снижая риск гипертонии. Согласно статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, бета-блокаторы влияют на выработку мозгом «гормона счастья» серотонина. Также эти препараты могут «мешать» синтезировать гормон мелатонина, что также способно вызвать симптомы депрессии.

Стероиды (кортикостероиды или стероидные гормоны) снижают воспаление в организме и помогают бороться с отеками тканей, поэтому широко применяются для лечения артрита, астмы, экземы и аллергии. В 2022 году ученые из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах сообщили, что такие препараты вызывают структурные изменения в мозге.

Исследование с участием 750 британцев показало, что при приеме кортикостероидов у испытуемых уменьшалась миндалевидная железа — область мозга, связанная с обработкой и регуляцией эмоций.

Ранее ученые выяснили, что инъекции для похудения утраивают риск депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами