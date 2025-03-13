Академик Фоменко назвал имена главных фальсификаторов истории

Новая хронология — концепция радикального пересмотра всемирной истории, согласно которой она была сфальсифицирована математиками Скалигером и Петавиусом, рассказал «Газете.Ru» заслуженный российский математик, лауреат правительственных премий и академик РАН Анатолий Фоменко.

«Глобальная хронология древности была создана сравнительно недавно, в XVI-XVII веках средневековыми хронологами Иосифом Скалигером (1540-1609), Дионисием Петавиусом (1583-1652) и «зацементирована» их учениками. В основополагающих трудах Скалигера и Петавиуса хронология древности приводится в виде таблицы без какого-либо научного обоснования. Ее основой была объявлена «церковная традиция», однако ее истоки также не прослеживаются вглубь времен ранее XVI века. Хронология, как «искусство вычисления дат» по существу является разделом прикладной математики», — рассказал Фоменко.

По его словам, Скалигер и Петавиус считали себя математиками, но в ту эпоху математические и астрономические методы были грубыми и несовершенными, что и привело к появлению крупнейших ошибок в скалигеровской версии хронологии.

«Лишь в наше время математика и астрономия развились настолько, что нам удалось создать новые объективные методы, позволяющие уверенно датировать древние события. В результате, в версии Скалигера-Петавиуса мы вскрыли ошибочные сдвиги истинных дат в далекое прошлое на сотни и даже тысячи лет. А ведь надо понимать, что хронология — это позвоночный столб всей древней истории. Изменение «скелета» радикально меняет все здание истории. Меняем даты — меняется все! Наша Новая Хронология существенно влияет на представление о древности. Оказалось, что письменная история человечества начинается лишь с X-XI веков», — добавил Фоменко.

Он также подчеркнул, что не разделяет мнение некоторых ученых, будто вся древняя литература сочинена «из головы» в Средние Века.

«Такой тезис глубоко неверен. Известная нам сегодня версия истории вовсе не была выдумана из головы. Мы утверждаем, что основные знаменитые «античные» авторы — Геродот, Тит Ливий, Гомер, Ксенофонт описывали реальные события XII-XVII веков. Их тексты – отнюдь не выдуманные фантазии. Они искренне пытались рассказать нам о прошлом. Но другое дело, что эти тексты были потом пропущены через тенденциозное редактирование, через цензуру XVII-XVIII веков. Цензоры эпохи Реформации отредактировали этих авторов в нужном им ключе, и в первую очередь внесли ошибочные скалигеровские даты, искусственно отодвинув описанную античными авторами реальность в глубочайшее прошлое», – заключил академик.

Теория Фоменко о Новой Хронологии подвергается критике со стороны научного сообщества и принята антинаучной.

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