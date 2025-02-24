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Каннибализм в средневековой Европе был частым явлением, выяснили ученые

Conversation: каннибализм практиковали в средневековой Европе
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Depositphotos

Международная команда ученых выяснила, что люди употребляли человеческие останки в Западной Европе как в доисторические времена, так и в последующие века. Причины этой практики варьировались от пищевых нужд до религиозных и лечебных обрядов, зафиксированных в различные исторические периоды. В Средние века каннибализм был распространен во времена голода, войн и других социальных катаклизмов. Об этом сообщает портал The Conversation.

Особое внимание уделялось каннибализму как форме медицинской практики, где некоторые части человеческого тела считались лечебными средствами. Например, с конца Римской античности и в начале Средневековья появились законы, запрещавшие нарушать могилы или извлекать из тел материалы для лекарств, такие как кровь.

С распространением христианства были составлены «руководства по покаянию», в которых, среди прочего, упоминаются запреты на употребление человеческой крови и других телесных жидкостей. Эти запреты касались особенно женщин, которые считались виновными в употреблении мужской крови или семени с целью исцеления.

Отношение к каннибализму в христианской традиции было неоднозначным. В начале христианской эпохи сложились мифы, согласно которым христианские обряды, такие как евхаристия, воспринимались как акт каннибализма, поскольку подразумевали принятие «плоти и крови Христа». Такие обвинения также направлялись в адрес евреев и «еретиков», как, например, катарийцев.

Однако с течением времени каннибализм в христианской культуре трансформировался. В частности, в Средние века появилась форма «контактного каннибализма», когда святые реликвии — части тела святых или материалы, которые контактировали с их телами — использовались в качестве источников исцеления. Это явление, известное как «агиофагия» (поглощение святых останков), заменило «тафатофагию» (поглощение тел умерших).

Примером может служить история о том, как император Константин, страдавший от проказы, якобы пытался излечиться, купаясь в крови детей. Легенда повествует, что святой Сильвестр отговорил его от этой жестокой практики, предложив вместо этого крещение, которое якобы чудесным образом исцелило императора.

В 19 веке вера в лечебные свойства частей человеческого тела, такие как жир и кровь, продолжала существовать. Эти практики тесно переплетались с романтической литературой, изображавшей вампиров и других существ, жаждущих крови и плоти. При этом каннибализм в Европе не исчез с приходом христианства, но трансформировался, и в конце концов приобрел другие формы, такие как обращение к реликвиям святых, которые считались источниками исцеления и чудес.

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