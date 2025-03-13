Академик Фоменко продолжает утверждать, что события Античности и Древнего Египта сдвинуты

Новая Хронология, как считает ее создатель академик Анатолий Фоменко, – это научное направление, открытое в XX веке. Согласно ему, эпоха Античности и Древнего Египта пришлась на XI--XVII века, рассказал «Газете.Ru» академик РАН Анатолий Фоменко.

Фоменко совместно с двумя другими математиками применили ряд математических методов к мировой истории и обнаружили, что письменная история существенно короче той, которая считается сегодня общепринятой, и что античные события (Древний Рим, Древняя Греция и т.д.) являются «фантомным» отражением событий Средневековья.

«В результате выяснилось, что практически все дошедшие до нашего времени старинные письменные источники говорят на самом деле о событиях, произошедших в эпоху XI--XVII веков. Однако в эпоху создания глобальной хронологии в XVI--XVII веках значительная часть этих источников была неверно датирована, в результате чего описанные в них средневековые события были искусственно сдвинуты на несколько сотен и даже тысяч лет в глубокое прошлое и создали там призрачный мираж, фантомное отражение событий XI--XVII веков. Этот фантом был назван «Античностью», – рассказал Фоменко.

Так, согласно Новой Хронологии, Античность – это эпоха XII-XVI веков, а Древний Египет попадает в интервал от XI до XVI века н.э.

«Что касается Древнего Египта, мы считаем основными, например, абсолютные датировки так называемых зодиаков (гороскопов), которых много найдено в Египте и Европе. Речь идет о старинных записях или изображениях расположений планет по созвездиям зодиака. Даты таких событий (зодиаков) сегодня можно рассчитать при помощи компьютерных программ. Такая продвинутая профессиональная программа нами создана. Мы датировали несколько десятков древнеегипетских зодиаков, обычно относимых в глубочайшее прошлое. Однако независимое датирование показало, что их даты (а следовательно, и даты связанных с ними древнеегипетских событий) попадают в интервал от XI до XVI века н.э. Следовательно, именно в эту эпоху и развивалась история «Древнего Египта», – рассказал Фоменко.

Однако эта теория подвергается критике со стороны научного сообщества и считается антинаучной.

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