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Плохой сон побуждает верить в теории заговора, выяснили ученые

JHР: люди с низким качеством сна чаще поддерживают теории заговора
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Ноттингемского университета установили, что плохое качество сна может повышать восприимчивость к теориям заговора, при этом ключевую роль в этой взаимосвязи играет депрессия. Результаты исследования опубликованы в Journal of Health Psychology (JHP).

На первом этапе исследования 540 взрослых добровольцев прошли стандартизированную оценку качества сна перед тем, как прочитать статью о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Некоторым из них была представлена версия, предполагающая намеренное сокрытие информации о поджоге. Вторая группа прочла фактическую статью, в которой пожар объяснялся несчастным случаем. Исследователи обнаружили, что люди с низким качеством сна с большей вероятностью верили в версию о заговоре.

Второе исследование с участием 575 человек подтвердило эти результаты. Оно показало, что бессонница и другие проблемы со сном положительно коррелировали с конспирологическим мышлением, при этом депрессия выступала в качестве связующего механизма. Сторонники теорий заговора также чаще демонстрировали гнев и паранойю, но их влияние было менее стабильным.

Ранее ученые нашли способ борьбы с конспирологическим мышлением.

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