В Танзании нашли древнейшие костяные орудия возрастом 1,5 миллиона лет

Nature: костяные инструменты возникли на миллион лет раньше предыдущих оценок

Французские археологи из Университета Бордо нашли в Танзании древнейшие костяные орудия в мире возрастом около 1,5 млн лет. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.

Команда обнаружила 27 артефактов в ущелье Олдувай в Танзании. Длина предметов составила от 20 до 40 сантиметров, а вес некоторых достигал килограмма. В качестве материала доисторические ремесленники использовали кости ног слонов и бегемотов из-за их прочности и надежности.

Ученые предполагают, что инструменты использовались для разделки туш крупных животных.

Находка перевернула существовавшие представления об истории создания костяных орудий предками человека. До сих пор самые ранние известные инструменты из кости датировались 500 тыс. лет назад.

Открытие также проливает свет на переходный период в эволюции человека, когда древние гоминины начали использовать более сложные технологии обработки камня, такие как ашельские ручные топоры.

Ранее в Ираке нашли ручные топоры возрастом около 1,5 млн лет.