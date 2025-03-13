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В австралийской школе обнаружили древние следы динозавров

HB: в австралийском штате Квинсленд обнаружили редкие следы динозавров
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University of Queensland

В одной из школ в австралийском штате Квинсленд обнаружили редкие окаменелые следы динозавров, пролежавшие незамеченными более 20 лет. Ученые заявили, что это одна из самых крупных находок следов динозавров в Австралии. Работа опубликована в журнале Historical Biology (HB).

В 2002 году рабочие угольной шахты нашли необычную плиту с отпечатками и передали ее школе в небольшом городке Билоэла. Камень с отпечатками был установлен в фойе школы, где пролежал два десятилетия, пока преподаватели не попросили палеонтолога Энтони Ромилио из Квинслендского университета изучить его.

Ромилио обнаружил на камне 66 четких отпечатков, которые датируются ранним юрским периодом — примерно 200 миллионов лет назад. По его словам, это одна из самых высоких концентраций следов динозавров, когда-либо зафиксированных в Австралии. Следы принадлежат небольшому травоядному динозавру, который передвигался на двух ногах.

«Это беспрецедентный снимок жизни динозавров в Австралии в эпоху, из которой не сохранилось костей динозавров, — отметил Ромилио. — Невероятно, что такая важная находка пролежала в школьном дворе все это время».

Некоторые учителя думали, что следы — всего лишь реплика, а не настоящие окаменелости.

«Все понимали, что это следы динозавра, но не представляли, насколько они ценны», — добавил ученый.

Поиски Ромилио в этом районе также привели к другой удивительной находке — двухтонному валуну у парковки угольной шахты.

«Когда я подъезжал к парковке, то увидел валун, на котором был отчетливо виден отпечаток динозавра. У меня просто отвисла челюсть», — рассказал он.

Ранее ученые выяснили, как вулканы влияют на количество кислорода на нашей планете.

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