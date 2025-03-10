Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как вулканы влияют на количество кислорода на нашей планете

CEE: вулканическая активность ускорила накопление кислорода на Земле
close
Antara Foto/HO/BPBD Kab Sitaro/Reuters

Международная команда ученых, включая исследователей, предложила механизм, который может объяснить события накопления кислорода, известные как «дуновения» кислорода, и которые, по их мнению, открыли путь для Кислородной катастрофы около 2,5 миллиардов лет назад. Согласно новым данным, вулканическая активность значительно изменила условия на Земле, ускоряя накопление кислорода, а «порции» являются индикатором этого процесса. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Сегодня атмосфера Земли содержит 21% кислорода, и этот газ является жизненно важным для нас. Однако это не всегда было так. До 3 миллиардов лет назад кислорода в атмосфере практически не было. Современные ученые считают, что около 2,5 миллиардов лет назад произошел процесс, известный как Кислородная катастрофа, связанный с активностью микроорганизмов, которые с помощью фотосинтеза начали преобразовывать углекислый газ в кислород.

Тем не менее, последние исследования указывают на то, что перед этим событием происходили несколько предшествующих этапов накопления кислорода, или «дуновений», которые могли указывать на изменения в условиях, необходимых для начала Кислородной катастрофы. Вулканическая активность, по мнению ученых, сыграла ключевую роль в этих процессах.

Профессор Эйити Тадзика из Токийского университета пояснил: «Активность микроорганизмов в океане сыграла центральную роль в эволюции атмосферного кислорода. Однако мы считаем, что это не могло немедленно привести к появлению кислороды, поскольку количество питательных веществ, таких как фосфат, в океанах было ограничено, что сдерживало деятельность цианобактерий — бактерий, способных к фотосинтезу».

Ученые считают, что для ускорения этого процесса понадобились крупные геологические события, такие как рост континентов и интенсивная вулканическая активность.

Используя числовую модель, команда Тадзики смоделировала ключевые аспекты биологических, геологических и химических изменений на Земле 2,5 миллиарда лет назад. Они пришли к выводу, что вулканическая активность увеличивала концентрацию углекислого газа в атмосфере, что, в свою очередь, повышало температуру климата и увеличивало поступление питательных веществ в океаны, способствуя росту морской жизни и временно увеличивая уровень кислорода в атмосфере.

Хотя этот процесс происходил с перерывами, ученые считают, что именно «дуновения» кислорода сыграли ключевую роль в точном определении времени появления фотосинтетических микроорганизмов.

Ранее в Австралии был найден древнейший метеоритный кратер, способный изменить представления о зарождении жизни на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами