Врач предупредил об опасности пить воду из дачного колодца после зимы

Вода из колодцев на дачах опасна, поэтому перед ее использованием важно провести обслуживание колодца, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Колодец — открытый источник водоснабжения, в который всегда могут попасть различные химические вещества, биологические объекты, удобрения (нитраты) и просто мусор. Также в колодезной воде можно обнаружить возбудителей инфекционных заболеваний с водным путем передачи: острых кишечных инфекций (дизентерия, эшерихиоз, сальмонеллез и др.), вирусного гепатита А (болезни Боткина), холеры, брюшного тифа и паратифов.

«Колодец необходимо регулярно обслуживать и чистить. А в случае, если колодец находится на даче и используется только в теплое время года, подготовке колодца к дачному сезону следует уделить особое внимание. Но делать это нужно только после полного схода снега, учитывая возможное случайное поступление «верховой» воды. Так как водоразбор зимой полностью отсутствовал, вода в колодце застаивается, появляется осадок на стенах и неприятный затхлый запах. Кроме того, в колодец могут попасть посторонние предметы (ветки, листья и пр.) и даже утонуть мелкие грызуны. В таком случае вода для питья непригодна», — отметил врач.

По его словам, необходимо удалить из колодца все посторонние предметы и объекты и полностью откачать воду при помощи погружного насоса. Если колодец в хорошем состоянии, то он быстро наполняется свежей водой. Если наполнение водой происходит медленно или колодец не наполняется до обычного уровня, может потребоваться очистка.

«Но торопиться не стоит, глубинную очистку лучше проводить в разгар летнего сезона. Для очистки лучше пригласить профессионалов, что гарантирует необходимый результат. Для уменьшения потенциального вреда от употребления колодезной воды колодец должен располагаться на максимальном удалении от выгребных ям, септиков, дачных туалетов, огородов (с интенсивным применением минеральных удобрений и навоза), прочих водоотводящих конструкций», — рассказал доктор.

Если в колодце обнаружены трупы мелких животных и птиц, то дезинфекцию провести совсем не лишне. Можно использовать специальные препараты на основе хлора, но после проведения такой дезинфекции следует минимум трижды провести откачку и заполнение колодца, до полного исчезновения запаха хлора от колодезной воды.

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