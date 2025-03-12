В Финском заливе и озере на северо-западе России рыба заражена опасным паразитом

Сотрудники кафедры аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) установили новые очаги заражения воды опасными паразитами. Это озеро Ильмень в Новгородской области, северо-восточная часть Финского залива, акватория острова Котлин (город Кронштадт) и города Сестрорецка, рассказали «Газете.Ru» в СПбГУВМ.

Паразиты Pseudamphistomum truncatum и Metorchis bilis вызывают описторхидозы. Это одни из серьезных паразитарных заболеваний человека в России и Юго-Восточной Азии. Возбудители обычно живут в желчных протоках печени, иногда в поджелудочной железе, и могут сохраняться в организме до 20-30 лет. В острой форме болезнь проявляется как аллергическая реакция, а в хронической наблюдается поражение печени и поджелудочной железы.

Новый северо-западный очаг описторхидоза включает в себя озеро Ильмень в Новгородской области и северо-восточную часть Финского залива. Также паразитов нашли в акватории острова Котлин (Кронштадт) и города Сестрорецка, то есть в пределах Санкт-Петербурга. Ладожское озеро в Ленинградской области и Псковско-Чудское в Псковской области, по предварительным данным, свободны от паразитов.

Исследователи выявили различия в зараженности рыб разных видов. Как в Финском заливе, так и озере Ильмень чаще заражены язь (80 и 58% соответственно), плотва (49 и 23%) и красноперка (37 и 50%). Лещ (16,7 и 2,2%) и синец (2,5%) заражены гораздо меньше. Больше всего паразитов относительно размера тела обнаружено у уклейки и красноперки.

Результаты исследований важны для рыбной промышленности. Финский залив и озеро Ильмень — крупные рыбопромысловые водоемы на северо-западе России. Ежегодно в Финском заливе добывается 350-400 тонн рыб семейства карповых, из них 150-170 тонн леща, а в озере Ильмень — около 1,5 тыс. тонн карповых, из которых до 70% составляют лещ и синец.

Учитывая низкий уровень зараженности леща и синца, по сравнению с язем, плотвой и красноперкой, ученые предлагают разрешить продажу именно этих видов рыб в свежем и охлажденном виде — после проверки на отсутствие паразитов.

«После того как мы активно занялись изучением вопроса, выяснилось, что этот паразит довольно широко распространен в рыбах у нас на Северо-Западе. Однако из-за того, что он не очень интенсивно заражает рыбу, и ветеринарная служба была своевременно информирована, опасности заражения людей напрямую нет, так как специалисты отслеживают наличие личинок гельминтов в рыбе и не допускают на рынок зараженную продукцию», — пояснил «Газете.Ru» профессор СПбГУВМ Владимир Воронин.

Помимо промышленного лова, на Финском заливе и озере Ильмень развито любительское рыболовство. Для обеззараживания рыбу следует варить не менее 15-20 минут после закипания или жарить небольшими кусками не менее 15 минут. Также надежным способом является заморозка рыбы при температуре -28°С в течение 32 часов или при -40°С в течение 7 часов.

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