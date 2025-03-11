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Ученые открыли новый механизм, способный остановить распространение рака

EMBO MM: клеточный процесс аутофагии подавляет метастазы раковых опухолей
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rrcrst.ru

Шведские ученые из Каролинского института обнаружили, что процесс, называемый аутофагией, опосредованной шаперонами (CMA), может играть ключевую роль в подавлении метастазов рака. Открытие опубликовано в научном журнале EMBO Molecular Medicine (EMBO MM).

CMA — клеточный механизм, при котором разрушаются определенные белки. Ранее считалось, что CMA способствует росту рака, но новое исследование показало обратное. Специалисты обнаружили, что CMA может действовать как естественный защитный механизм, предотвращающий метастазирование.

Исследователи выяснили, что удаление гена LAMP2A который контролирует CMA, привело к ускоренному росту раковых клеток и увеличению числа метастазов. Также оказалось, что CMA разрушает белки, участвующие в эпителиально-мезенхимальном переходе (ЭМП) — процессе, который помогает раковым клеткам распространяться.

Метастазы — это основная причина смертности при раке. У одного из трех пациентов метастазы уже присутствуют на момент постановки диагноза. Понимание того, как CMA может подавлять распространение раковых клеток, открывает новые возможности для разработки эффективных методов лечения.

Ученые планируют сосредоточиться на поиске способов активации CMA для предотвращения или устранения метастазов.

Ранее исследователи добились прорыва в бактериальной терапии рака.

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