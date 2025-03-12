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Гены неандертальцев помогли жителям Восточной Азии переваривать молоко, узнали ученые

PNAS: 25% населения Восточной Азии получили гены лактазы от неандертальцев
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Китайские ученые из Фуданьского университета и других институтов в КНР выяснили, что значительная часть жителей Восточной Азии несет уникальные версии гена лактазы, возможно, унаследованные от неандертальцев. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

У большинства людей активность гена лактазы, отвечающего за переваривание молочного сахара лактозы, снижается после младенчества, что приводит к непереносимости лактозы. Однако у некоторых популяций, например в Европе и Африке, устойчивость к лактозе сохраняется во взрослом возрасте. Считается, что это связано с развитием молочного животноводства около 5000–10000 лет назад.

В Восточной Азии, где непереносимость лактозы встречается у 70–100% населения, ситуация иная. Ученые проанализировали тысячи геномов современных людей и обнаружили, что около 25% жителей Восточной Азии имеют уникальные версии гена лактазы, которые увеличивают его активность. Эти варианты отсутствуют у европейцев и африканцев.

Дальнейший анализ показал, что эти генетические варианты, вероятно, были унаследованы от неандертальцев, с которыми древние люди скрещивались после миграции из Африки в Евразию. Интересно, что эти варианты появились 25000–28000 лет назад, задолго до распространения молочного животноводства в регионе. Это говорит о том, что их эволюционное преимущество было связано не с перевариванием молока, а с другими факторами.

Исследователи обнаружили, что эти варианты гена лактазы влияют на активность иммунных клеток, увеличивая их количество. Это позволяет предположить, что они могли помогать древним охотникам-собирателям бороться с инфекциями.

Открытие подчеркивает, что эволюция гена лактазы в разных популяциях могла происходить по разным причинам. В то время как в Европе и Африке отбор был связан с употреблением молока, в Восточной Азии он, вероятно, был обусловлен необходимостью противостоять инфекциям.

Ранее ученые выяснили, что люди и неандертальцы обменивались достижениями культуры и технологий.

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