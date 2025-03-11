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Ученые нашли доказательства сотрудничества людей и неандертальцев

NHB: люди и неандертальцы обменивались технологиями в период палеолита
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Efrat Bakshitz

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме совместно с коллегами из других институтов выяснили, что первобытные люди и неандертальцы не просто сосуществовали, но и сотрудничали. На это указывают результаты раскопок в пещере Тиншемет в центральном Израиле. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда объединила данные из четырех ключевых областей — производства каменных орудий, стратегий охоты, символического поведения и социальной сложности. Выводы показали, что различные человеческие группы, включая неандертальцев, донеандертальцев и Homo sapiens участвовали в осмысленных взаимодействиях.

Эти обмены способствовали передаче знаний и привели к постепенной культурной гомогенизации популяций. Исследование предполагает, что эти взаимодействия стимулировали социальную сложность и поведенческие инновации.

Например, формальные погребальные обычаи начали появляться на территории современного Израиля около 110 тыс. лет назад впервые в мире, вероятно, в результате интенсификации социальных взаимодействий.

Поразительным открытием в пещере Тиншемет оказалось широкое использование минеральных пигментов, в частности охры, которые могли применяться для украшения тела. Возможно, эта практика служила для определения социальной идентичности и различий между группами, отметили исследователи.

Ранее ученые раскрыли тайну древнего ребенка-полукровки, родителями которого были человек и неандерталец.

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