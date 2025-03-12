Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Ученые раскрыли тайны свирепого австралийского хищника размером с мышь

The Conversation: австралийские култарры годами избегали людей за счет камуфляжа
close
ptrybyrnes/iNaturalist

Австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта и Университета Западного Сиднея изучили одного из самых загадочных хищников континента — култарра (Antechinomys laniger). Это миниатюрное сумчатое животное размером обычную мышь. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

Култарр — двоюродный брат тасманийского дьявола и других сумчатых, таких как даннарты и антехинусы. Однако, в отличие от своих родственников, култарры выживают после размножения. Их уникальное поведение и физиология долгое время оставались загадкой из-за скрытного образа жизни.

Култарры весят до 30 граммов и способны развивать скорость до 13,8 км/ч ща счет длинных задних лап. Их коричневая или песочная шерсть обеспечивает животному отличный камуфляж, что, в сочетании с ночным образом жизни, затрудняло наблюдения за зверями в естественной среде.

Култарры свирепо нападают на насекомых и пауков. Их пищеварительная система позволяет им переваривать добычу всего за час. Днем животные прячутся в трещинах почвы или норах, а ночью выходят на поиски пищи. Чтобы экономить энергию, култарры впадают в состояние торпора, снижая температуру тела и замедляя метаболизм.

Ученые предполагают, что может существовать более одного вида култарров, а также что их популяции могут мигрировать в ответ на изменения климата. Дальнейшие исследования помогут лучше понять этих уникальных существ и разработать меры для их сохранения.

Ранее в Австралии нашли неизвестного родственника древнейших позвоночных на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами