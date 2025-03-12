Ученые раскрыли тайны свирепого австралийского хищника размером с мышь

Австралийские ученые из Университета Чарльза Стерта и Университета Западного Сиднея изучили одного из самых загадочных хищников континента — култарра (Antechinomys laniger). Это миниатюрное сумчатое животное размером обычную мышь. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

Култарр — двоюродный брат тасманийского дьявола и других сумчатых, таких как даннарты и антехинусы. Однако, в отличие от своих родственников, култарры выживают после размножения. Их уникальное поведение и физиология долгое время оставались загадкой из-за скрытного образа жизни.

Култарры весят до 30 граммов и способны развивать скорость до 13,8 км/ч ща счет длинных задних лап. Их коричневая или песочная шерсть обеспечивает животному отличный камуфляж, что, в сочетании с ночным образом жизни, затрудняло наблюдения за зверями в естественной среде.

Култарры свирепо нападают на насекомых и пауков. Их пищеварительная система позволяет им переваривать добычу всего за час. Днем животные прячутся в трещинах почвы или норах, а ночью выходят на поиски пищи. Чтобы экономить энергию, култарры впадают в состояние торпора, снижая температуру тела и замедляя метаболизм.

Ученые предполагают, что может существовать более одного вида култарров, а также что их популяции могут мигрировать в ответ на изменения климата. Дальнейшие исследования помогут лучше понять этих уникальных существ и разработать меры для их сохранения.

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