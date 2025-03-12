Солнечная система прошла через гигантскую волну 14 миллионов лет назад — это вызвало массовое вымирание на Земле

A&A: 14 миллионов лет назад Солнечная система прошла через область плотного газа

Ученые под руководством Эфрема Макони, докторанта Венского университета, выяснили, что около 14 миллионов лет назад Солнечная система прошла через область плотного газа в созвездии Ориона, что могло повлиять на климат Земли и вызвать волну вымираний. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Солнечная система движется по орбите вокруг центра Млечного Пути со скоростью около 200 километров в секунду. В ходе своего движения она пересекает различные галактические регионы с разной плотностью межзвездной среды. По данным нового исследования, около 14 миллионов лет назад Солнечная система прошла через Волну Рэдклиффа — гигантскую структуру из газа и пыли длиной почти девять тысяч световых лет, расположенную в рукаве Ориона.

Волна Рэдклиффа была открыта только в 2020 году. В ее состав входят области звездообразования, включая комплекс молекулярных облаков Ориона и молекулярные облака Персея и Тельца. Проход через эту плотную среду сжал гелиосферу Солнца, что позволило большему количеству межзвездной пыли проникнуть в Солнечную систему и достичь Земли.

«Наше Солнце встретило регион с более высокой плотностью газа при прохождении через Волну Рэдклиффа в созвездии Ориона», — объяснил Макони.

По его словам, это событие могло спровоцировать климатические изменения на Земле, совпадающие с так называемым периодом массовых вымираний в океанах и на суше, который произошел около 14,8–14,5 миллионов лет назад.

Ученые использовали данные миссии Gaia Европейского космического агентства и спектроскопические наблюдения, чтобы точно определить траекторию движения Солнечной системы и Волны Рэдклиффа. Результаты показали, что их пути пересекались в период от 18,2 до 11,5 миллионов лет назад, а самое тесное сближение произошло между 14,8 и 12,4 миллиона лет назад — в точности во время массовых вымираний.

По мнению исследователей, повышение концентрации межзвездной пыли в атмосфере Земли могло привести к глобальному похолоданию и другим климатическим изменениям. В межзвездной среде содержатся радиоактивные изотопы, например, железо-60, возникающее в результате взрывов сверхновых. Его следы могут остаться в геологических слоях Земли.

«Это открытие добавляет новый уровень понимания связи между движением Солнечной системы и событиями на Земле», — отметил соавтор исследования Жоао Алвеш, профессор астрофизики Венского университета.— «Мы впервые можем связать движение Солнечной системы через Млечный Путь с геологическими процессами на Земле».

Ученые подчеркивают, что эти события нельзя напрямую сравнивать с современным изменением климата, вызванным деятельностью человека. В отличие от текущего потепления, происходящего в течение десятилетий, климатическое нарушение древности развивалось в течение сотен тысяч лет.

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