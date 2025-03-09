Создан банан, который не темнеет сразу после очистки

Биотехнологическая компания Tropic из Великобритании разработала генетически модифицированные бананы, которые остаются светлыми в течение 12 часов после очистки. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам ученых, инновационный сорт также темнеет на 30% медленнее через сутки после того, как с плодов снимают кожуру. Чтобы добиться этого, генетики отключили ген, отвечающий за выработку фермента полифенолоксидазы, который вызывает потемнение плодов. Аналогичная технология уже использовалась в модификации яблок, томатов и грибов. При этом ученые не добавляли в банан чужеродную ДНК, поэтому новый продукт не относится к ГМО.

По словам исследователей, «отсроченное» потемнение — это естественный биологический процесс, который мог бы быть запущен самостоятельно в процессе эволюции бананов, но занял бы гораздо больше времени. Продажу нового сорта уже одобрили в США, Канаде, Колумбии, Гондурасе и на Филиппинах. В ближайшее время продукт станет доступен и в Великобритании.

Ученые отметили, что бананы — одна из самых популярных культур в мире, но около половины урожая выбрасывается из-за короткого срока годности. Разработка новых сортов поможет сократить количество пищевых отходов и уменьшить выбросы парниковых газов.

Ранее будущее бананов оказалось под угрозой.