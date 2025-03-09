Ученые научились обезвреживать опасный природный яд с помощью микробов

EEH: найдены бактерии, превращающие мышьяк в его менее токсичную форму

Китайские ученые из Сельскохозяйственного университета Хуачжун разработали передовой подход к детоксикации почв, загрязненных мышьяком. Они обнаружили, что взаимодействие между бактериями, окисляющими мышьяк, и минералом гетитом значительно ускоряет превращение токсичного арсенита [As(III)] в менее вредный арсенат [As(V)]. Результаты исследования опубликованы в журнале Eco-Environment & Health (EEH).

Мышьяк, особенно в форме арсенита [As(III)], представляет серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем. Он легко проникает в воду и почву, что делает его опасным для сельского хозяйства и питьевых источников. Преобразование токсичного As(III) в менее подвижный и менее вредный As(V) — ключевой шаг в процессе очистки.

Ученые изучили, как бактерии, окисляющие мышьяк (штамм SY8), взаимодействуют с гетитом — распространенным минералом железа. Оказалось, что гетит, хотя и подавляет рост бактерий, значительно усиливает их способность окислять As(III). Этот процесс ускоряется благодаря образованию гидроксильных радикалов (·OH) в ходе реакций Фентона, катализируемых взаимодействием гетита и бактерий.

Кроме того, добавление гуминовой кислоты — природного органического соединения — улучшило адсорбцию мышьяка на поверхности минерала, снизив его подвижность в окружающей среде.

Исследование показало, что окисление As(III) наиболее эффективно происходит в нейтральных или слабощелочных условиях. Это подчеркивает важность контроля уровня pH при разработке стратегий рекультивации почв.

Результаты дают новые возможности для очистки загрязненных почв, особенно в сельскохозяйственных и промышленных регионах. Это открытие может стать основой для разработки экономически эффективных и экологически безопасных методов восстановления почв.

Ранее ученые раскрыли пути перемещения мышьяка в атмосфере.