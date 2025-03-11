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В России предложили лечить болезни легких при помощи VR-технологий

В Первом МГМУ начали использовать VR для легочной реабилитации

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В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского Университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патологией, которая была вызвана различными заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Врачи-пульмонологи разработали три VR-сценария, применение которых зависит от состояния пациента. Каждый представляет из себя отдельный сюжет, в рамках которого нужно выполнить задание: собрать шары или поймать рыбу в озере.

Первый сценарий называется когерентное дыхание, оно направлено на растягивание продолжительности дыхательного цикла как на вдохе, так и на выдохе. Это стимулирует блуждающий нерв, что активирует клеточный иммунитет.

«Таким образом, благодаря первому сценарию можно одновременно оптимизировать паттерн дыхания, функции дыхательных мышц, кардиореспираторное сопряжение, иммунорегуляторный и ментально-когнитивный эффекты дыхательной тренировки», — рассказала «Газете.Ru» врач-методист НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского Университета Лидия Никитина.

Если первый сценарий можно использовать даже у лежачих пациентов, то два других рассчитаны на большую активность — тренировку баланса тела и координации дыхания. Упражнения способствуют эффективному развитию у пациентов навыков самоконтроля. В будущем комплекс дополнит детектор частоты дыхательных движений.

«Это носимый прибор, который будет фиксировать дыхательные движения пациента. В планах разработка нового сценария, при котором движение аватара будет зависеть от глубины вдоха. Например, это может быть бег с препятствиями, прыжки в длину, симуляция горнолыжного спуска. Сценарий будет основан на принципе биофизики человека: чем глубже вдохнул, тем дальше прыгнул, сильнее ускорился. Пациент видит визуальную мотивацию и делает вдох сильнее, в том числе за счет рефлекторной активности», — рассказал «Газете.Ru» врач-методист НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского Университета Рифат Айнетдинов.

Разработка уникальна тем, что пациент в легком игровом сценарии может задействовать органы чувств, вестибулярный аппарат, фокусировать внимание на дыхании и рассредоточивать его. Именно поэтому эффект от такого рода упражнений будет намного выше, чем при использовании классической лечебной физкультуры.

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