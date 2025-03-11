Ученые раскрыли неожиданную связь между молниями и судоходством

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили, что интенсивная активность молний над самым загруженным судоходным путем в мире, около порта Сингапура, напрямую связана с выбросами морского транспорта. Исследование опубликовано в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).

Суда, особенно вблизи портов, выбрасывают огромное количество аэрозольных частиц, таких как сажа и сера. Эти частицы служат «семенами» для образования облачных капель. В грозовых облаках дополнительные капли замерзают, создавая ледяные кристаллы, которые сталкиваются друг с другом, генерируя электрические заряды. Именно этот процесс приводит к молниям.

В 2020 году Международная морская организация ввела новые правила, сократившие выбросы серы с судов на 77%. Это привело к резкому снижению активности молний над судоходными путями — их количество уменьшилось почти вдвое.

Исследователи использовали данные глобальной сети обнаружения молний, чтобы изучить, как изменение состава топлива повлияло на грозовую активность. Они обнаружили, что после введения новых правил количество молний над судоходным путем упало на 50%. Никакие другие факторы, такие как климатические изменения, не могли объяснить это резкое снижение.

Хотя сокращение выбросов серы привело к уменьшению молний, это не обязательно означает меньше дождей или штормов. Ученые продолжают изучать, как аэрозольные частицы влияют на формирование облаков, осадки и развитие гроз.

Ранее ученые выяснили, что загадочные космические частицы вызывают молнии на Земле.