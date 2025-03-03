Врач рассказала, как есть красное мясо без вреда здоровью

Красное мясо, бекон, сосиски и колбасные изделия не повышают риск развития рака при потреблении в малых количествах. Дополнительно защитить организм помогает сочетание таких продуктов c клетчаткой, которая содержится в растительной пище. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

Врач напомнила, что Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо (сосиски, колбасы) к канцерогенам первой группы, а красное — к канцерогенам второй группы. Эта классификация основана на том, насколько убедительны доказательства наличия риска.

Исследование, опубликованное в журнале Plos One в 2014 году, показало, что каждые 100 г красного мяса в день, повышают риск развития рака толстой кишки на 17%. Ежедневное потребление 50 г переработанного мяса (половина рекомендуемой нормы) коррелировало с повышением аналогичного риска на 18%.

Однако, по словам Лиминг, полностью отказываться от таких мясных продуктов необязательно. Научный обзор 52 исследований, проведенный в 2024 году, не выявил четкой связи между употреблением красного мяса (до 50 г в день) и переработанного мяса в день (до 20 г в день) и высокой вероятностью развития онкологических заболеваний.

Диетолог добавила, что люди, которые едят много продуктов с клетчаткой (крупы, овощи, фрукты, зелень, бобовые), лучше защищены от потенциального вреда, который наносит мясо. Вероятнее всего, такой эффект связан со способностью пищевых волокон укреплять иммунитет и бороться с избыточным воспалением, провоцирующим рак.

Ранее был назван продукт, повышающий риск развития рака желудка при правильном питании.