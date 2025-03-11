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Высокий доход связан с более высоким уровнем стресса, выяснили ученые

ComPsy: высокий доход вызывает более высокий уровень стресса
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Йельского университета выяснили, что более высокий доход действительно связан с большей удовлетворенностью жизнью, однако одновременно приводит к увеличению уровня стресса. Результаты исследования опубликованы основаны на данных национального опроса Gallup Daily Poll, собранных среди более чем 2 миллионов взрослых жителей США в период с 2008 по 2017 год. Работа опубликована в журнале Communications Psychology (ComPsy).

Авторы исследования, Картик Аккираджу и Нарасимха Д. Рао, стремились глубже изучить связь между доходом, удовлетворенностью жизнью и стрессом. Они использовали метод кубических сплайнов вместо традиционных линейных моделей, чтобы лучше уловить нелинейные закономерности в этих отношениях.

Исследователи обнаружили, что люди с более благоприятным образом жизни — например, с возможностью удовлетворять базовые потребности, правильно питаться, заниматься спортом, регулярно общаться и опираться на крепкую социальную поддержку — в целом были более удовлетворены жизнью. Однако, начиная с уровня годового дохода примерно в 63 тысячи долларов (5 453 910 рублей), уровень стресса у таких людей начинал возрастать.

«Мы обнаружили, что люди, ведущие здоровый и благополучный образ жизни, начинают испытывать стресс уже при более низких доходах», — отметил Аккираджу.

Он добавил, что этот парадокс можно объяснить факторами, связанными с работой: большими обязанностями, рисками и ухудшением баланса между работой и личной жизнью по мере роста доходов.

Ученые также указали на ограничения в данных. Показатель стресса основывался на вопросах и не отражал интенсивность, продолжительность или воспринимаемую желанность стресса. Вполне возможно, что некоторые участники исследования сознательно стремились к стрессовым ситуациям, преследуя амбициозные цели.

В будущем ученые планируют изучить влияние географических факторов, расширив анализ на другие регионы США и мира, а также углубиться в природу самого стресса и его восприятия участниками.

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