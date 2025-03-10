Ученые выявили самую эффективную стратегию найма сотрудиков

Исследователь Павел Крапивский из Бостонского университета переосмыслил знаменитую задачу о секретарше, предложив новую математическую модель для процессов найма сотрудников. Работа опубликована в журнале Journal of Statistical Mechanics Theory and Experiment (JSMTE).

В классическом варианте задачи принцесса должна выбрать мужа из 100 претендентов, встречаясь с каждым лишь однажды и принимая решение немедленно. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы сначала оценить 37 первых кандидатов, не выбирая никого, а затем остановиться на первом, кто окажется лучше всех предыдущих.

Крапивский перенес эту логику в сферу корпоративного найма. Компании, принимая решения о кандидатах, сталкиваются с похожими ограничениями: они могут оценивать сотрудников последовательно, но не имеют возможности вернуться к отклоненным претендентам. В его модели работодатель не может увольнять принятых сотрудников, что делает выбор еще более ответственным.

Исследование рассматривает три стратегии отбора. Первая – стратегия максимального улучшения – предполагает, что нового сотрудника нанимают, только если он превосходит всех предыдущих. Вторая – стратегия среднего улучшения – позволяет принять кандидата, если он лучше среднего уровня уже нанятых сотрудников. Третья – локальная стратегия – оценивает кандидатов в сравнении с небольшой группой, состоящей из случайных сотрудников.

Оптимального решения не существует: все зависит от целей компании. Если важнее всего качество, стоит выбирать стратегию максимального улучшения, но это замедляет найм. Если важно балансировать между скоростью и качеством, подходит стратегия среднего улучшения. Если же скорость важнее всего, эффективнее оказывается локальная стратегия.

Хотя модель – это упрощение реального мира, Крапивский считает, что ее принципы могут применяться не только в найме, но и в алгоритмах социальных сетей, системах подбора контента и даже в рекомендациях на YouTube.

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