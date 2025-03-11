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Названа ошибка, ведущая к гипертонии в молодом возрасте

AHA: плохой сон в подростковом возрасте повышает риск развития гипертонии
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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра Пенсильванского университета установили, что обычное недосыпание в подростковом возрасте повышает риск развития гипертонии в три раза, а проблемы со сном — в пять раз. Результаты научной работы опубликованы на сайте Американской ассоциации сердца (AHA).

В исследовании приняли участие более 400 здоровых подростков и молодых людей, страдающих различными нарушениями сна. Испытуемых пригласили в лабораторию для проведения полисомнографии — измерения различных параметров сна с помощью датчиков на голове и теле. Также было проведено три последовательных измерения артериального давления.

Проблемы со сном включали трудности с засыпанием и поддержанием сна, а недостаточный сон определялся как длящийся менее 7,7 часа в сутки. В исследовании гипертонией считались показатели систолического давления, превышающие 120 мм рт. ст., а диастолического — 80 мм рт. ст. и выше. Также было выделено состояние гипертонии второй степени при систолическом давлении от 140 мм рт. ст. и выше, и/или диастолическом давлении от 90 мм рт. ст. и выше.

Результаты показали, что у подростков, страдающих проблемами со сном и спавших менее 7,7 часа, риск клинической гипертонии был повышен в пять раз. У участников с обычным недосыпанием без бессонницы, вероятность патологического повышения давления была в три раза выше, чем у тех, кто спал достаточно.

«Не все подростки, жалующиеся на бессонницу, подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, но объективный мониторинг сна поможет выявить тех, кто находится в группе риска», — пояснили ученые.

Ранее была раскрыта неожиданная причина сердечных приступов у молодых людей.

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