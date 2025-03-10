Развеян миф о необходимости пить противогрибковые препараты и пробиотики вместе с антибиотиками

Пить противогрибковые препараты и пробиотики в качестве профилактики кандидоза при приеме антибиотиков неэффективно, рассказала «Газете.Ru» врач-клинический фармаколог, заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

«Прием антибиотиков подавляет не только вредные бактерии, но и полезные. Это может привести к нарушению локального микробиома и, в том числе, к появлению кандидоза. Но далеко не у всех во время приема антибиотиков разовьется кандидоз. Одновременный прием микотиков и антибиотиков не влияет на риски развития кандидоза. Кроме того, противогрибковые препараты обладают значительным количеством побочных эффектов и метаболизируются через печень, что дает на нее дополнительную нагрузку. Они также могут взаимодействовать с другими препаратами и влиять на их действие и эффективность», – объяснила Селиванова.

По словам врача, прием пробиотиков тоже не предотвращает развитие кандидоза. С другой стороны, совместный приём пробиотиков и антибиотиков может снизить частоту развития антибиотик-ассоциированной диареи.

«Для пациентов, у которых постоянно возникает антибиотик-ассоциированная диарея, есть смысл принимать пробиотики по назначению врача. А вообще пробиотики можно заменить продуктами, такими как кимчи и квашеная капуста. Также можно употреблять больше кисломолочных продуктов, если нет непереносимости. Это поможет не только избежать попадания чужеродных штаммов бактерий, но и стимулировать выработку собственных без приема препаратов», – заключила доктор.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

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