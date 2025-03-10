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Ученые обнаружили «память» у клеток крови

Science Advances: особый тип памяти у лейкоцитов повышает риск тромбоза
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета медицины и здравоохранения RCSI выяснили, что лейкоциты, которые «помнят» завершившиеся воспалительные процессы, могут ускорять образование тромбов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

У людей, страдающих болезнью Крона, колитом, раком крови и серповидно-клеточной анемией, повышен риск тромбоза. Дело в том, что для этих патологий характерны эпизоды воспаления. Они могут привести к выработке миелоидных клеток (компонента врожденного иммунного ответа), которые обладают повышенной способностью к свертыванию крови и сохраняют ее в течение длительного времени после воспаления.

Доктор Эйслинг Рехилл, старший научный сотрудник Ирландского центра сосудистой биологии, объяснила, что некоторые иммунные клетки могут «запоминать» эпизоды воспаления или инфекции. Эта способность известна как «тренированный» иммунитет. Она позволяет клеткам быстрее и агрессивнее реагировать на будущие угрозы, но также может приводить к нежелательным последствиям.

Исследование показало, что миелоидные клетки, подвергшиеся воздействию воспалительных агентов, могут со временем вырабатывать новые лейкоциты с более низким порогом для начала свертывания крови. У мышей, которые подвергались воздействию воспалительных агентов, такие изменения происходили в костном мозге, что подтверждает выводы о повышенном риске тромбообразования.

Ранее ученые выяснили, что препарат от диабета может защитить от рака крови.

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