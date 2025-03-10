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Названа диета, повышающая риск образования камней в почках

ТАJСN: плотоядная диета повышает риск почечнокаменной болезни
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hopkinsmedicine.org

Ученые из Медицинской школы Индианского университета установили, что избыточное потребление продуктов животного происхождения на «плотоядной» диете может повысить риск формирования камней в почках. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (ТАJСН).

Плотоядная диета (также известная как диета хищника — carnivore diet) предписывает существенно сократить долю фруктов, овощей, ягод и круп в рационе. Предпочтение отдается мясу, яйцам, рыбе, морепродуктам и птице. От хлебобулочных и кондитерских изделий также рекомендуется отказаться из-за высокого содержания углеводов. Предполагается, что переход на такую диету помогает сбросить лишний вес и облегчить симптомы расстройств желудка.

Тем не менее у питания продуктами животного происхождения есть существенные недостатки. В статье, опубликованной в ТАJСН, ученые описали случай 68-летнего мужчины, у которого почечнокаменная болезнь на ранней стадии развилась спустя год питания исключительно мясом. Анализ показал, что у пациента была повышена вероятность образования камней трех типов: из оксалата кальция, фосфата кальция и мочевой кислоты.

Ученые объяснили, что плотоядная диета смещает кислотно-щелочной баланс организма в сторону повышения кислотности, что провоцирует кристаллизацию растворенных в моче веществ.

Исследователи добавили, что богатая клетчаткой (растительными волокнами) диета подпитывает кишечные бактерии, которые могут препятствовать образованию камней в почках. По этой причине отказываться от фруктов и овощей может быть нецелесообразно.

Ранее была найдена связь между воспалением кишечника и камнями в почках.

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