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Найдена связь между воспалением кишечника и камнями в почках

Karolinska Institutet: воспаление кишечника повышает риск повреждения почек
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Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) могут повышать риск появления камней в почках. Исследование опубликовано на сайте Karolinska Institutet.

Для анализа взаимосвязи между заболеваниями кишечника и почек ученые проанализировали данные ранее опубликованных крупномасштабных эпидемиологических исследований и историй болезни десятков тысяч взрослых добровольцев с язвенным колитом и болезнью Крона. Эти ВЗК поражают слизистую оболочку разных отделов желудочно-кишечного тракта, провоцируя боли в животе, нарушения стула, усталость и потерю веса.

Результаты показали, что у людей с ВЗК чаще развиваются почечнокаменная болезнь (нефролитиаз) и интерстициальный нефрит — негнойное воспаление стромы и канальцев почек, вызванное чрезмерной иммунной реакцией. По словам ученых, эти заболевания могут возникать из-за системных эффектов, таких как воспаление, или побочных действий лекарств.

Также исследователи отметили, что хирургическое вмешательство по удалению части толстой кишки, часто необходимое при тяжелых формах ВЗК, может привести к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов, повышая риск повреждения почек.

Ранее ученые выявили новый способ снижения риска летального исхода от заболеваний почек.

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