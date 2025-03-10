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Выявлена неожиданная польза шуток для науки

JSC: шутки могут повысить доверие к ученым
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Depositphotos

Команда ученых под руководством Александры Линн Франк из Университета Джорджии выяснила, что юмор может быть мощным инструментом в научной коммуникации. Вопреки распространенному мнению, что юмор подрывает авторитет ученых, ее исследование показывает, что он может повысить как привлекательность коммуникатора, так и восприятие научного контента как достоверного и уместного. Работа опубликована в журнале Journal of Science Communication (JSC).

Ученые сосредоточились на контенте в социальных сетях, размещенном вымышленным ученым доктором Джейми Девоном. Исследователи изучили, как разные виды юмора влияют на восприятие публикаций, связанных с искусственным интеллектом. Опрос 2 212 участников показал, что юмор способствует большему удовольствию от контента и повышает доверие к научной информации.

«Политики, шоумены и рекламодатели используют юмор, потому что люди охотнее связываются с теми, кто умеет рассмешить. Наше исследование подтверждает, что ученые тоже могут извлечь выгоду из юмора, но только если он действительно вызывает смех», — пояснила Франк.

Юмор может помочь сделать сложные темы более доступными для восприятия, но чрезмерная агрессия или резкая сатира могут подорвать доверие к источнику информации.

Франк заключила: «При разумном подходе юмор не только способствует установлению доброжелательных отношений, но и помогает бороться с дезинформацией в более дружелюбной форме, а также стимулирует любопытство и желание узнать больше».

Ученая подчеркнула, что юмор должен быть грамотно подобран, иначе неудачные шутки могут привести к прямо противоположному эффекту.

Ранее ученые выявили неожиданную пользу щепотки соли.

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