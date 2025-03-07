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Ученые выявили неожиданную пользу щепотки соли

PRL: изменение концентрации соли способно вызывать движение в растворе частиц
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Unsplash

Исследователи Йельского университета во главе с профессором Амиром Пахлаваном обнаружили, что изменение концентрации соли способно вызывать движение взвешенных в растворе частиц — коллоидов. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Явление, известное как диффузиофорез, было открыто более 50 лет назад, но его потенциальные применения начали осваивать только недавно. В традиционных методах управления коллоидами используются электрические или магнитные поля, однако команда Пахлавана показала, что солевые градиенты могут приводить к спонтанному движению частиц, иногда даже создавая вихри, заставляющие их менять направление.

Такой метод гораздо проще, чем использование сложных установок с полями, и может применяться в природных системах, где химические градиенты присутствуют повсеместно. Например, он может улучшить технологии очистки окружающей среды: вводимые в загрязненные зоны частицы-полимеры смогут точнее достигать нужных участков для нейтрализации вредных веществ.

Кроме того, новый подход может быть полезен в медицине, помогая направлять лекарственные частицы к опухолевым клеткам или биопленкам. Использование солевых градиентов позволит управлять их движением даже в случаях, когда точное расположение цели заранее неизвестно.

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