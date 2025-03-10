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Названы самые красивые породы собак с точки зрения науки

Daily Mail: шотландский керн-терьер назван самой красивой собакой в мире
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OlgaOvcharenko/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из британского аналитического агентства использовали древнегреческую формулу «физического совершенства» — золотое сечение — для оценки внешности собак. В результате был составлен список самых гармонично сложенных пород, который возглавил шотландский керн-терьер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Методика основывается на принципах идеальных пропорций, широко применяемых художниками и архитекторами эпохи Возрождения. Формула учитывает симметрию морды, длину и ширину головы, а также расположение глаз, носа и рта. Чем ближе показатель к 100%, тем более собака соответствует «математической квинтэссенции красоты».

Лидером рейтинга стал шотландский керн-терьер, набравший 88,7%. Среди наиболее известных представителей этой породы — пес Тотошка из фильма «Волшебник страны Оз». Второе место занял вест-хайленд-уайт-терьер (87,5%), а третье — бордер-колли (86,7%). В пятерку лидеров вошли родезийский риджбек (86%), и вельштерьер (85,9%). Также высокие баллы получили веймаранер (85,6%) и новошотландский ретривер (85%).

В нижней части списка оказались ши-тцу (41%), бульмастиф (48,7%), французский бульдог (54,3%), английский бульдог (56,3%) и ротвейлер (60%). Однако, несмотря на низкие баллы по золотому сечению, эти породы остаются одними из самых популярных в мире.

Ранее ученые рассказали, как понять, что ваша собака хочет сообщить вам что-то важное.

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