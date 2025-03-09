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Названы скрытые признаки рака яичников

Daily Mail: боль в спине может указывать на рак яичников
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Depositphotos

Отеки ног, боль в спине, дискомфорт во время секса, усталость, изменения в работе кишечника и нарушения менструального цикла являются признаками рака яичников, которые часто игнорируют. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский семейный врач Алекс Миссик.

По словам специалиста, рак яичников на ранней стадии трудно диагностировать, потому что симптомы легко спутать с менее серьезными проблемами. Обычно женщины обращают внимание на известные признаки, такие как вздутие или отечность живота, боль и дискомфорт в области таза, быстрое насыщение и учащенное мочеиспускание.

Однако неочевидные симптомы, такие как изменения в менструальном цикле и дискомфорт во время полового акта, часто связывают с наступлением менопаузы и другими гормональными изменениями. Также без внимания остаются постоянная усталость и проблемы с пищеварением — их наличие часто объясняют плохим питанием и стрессом.

Доктор Миссик добавила, что симптомом, который сопровождает рак яичников на более поздних стадиях, может стать отек ног. Когда опухоль сдавливает венозные пути, это приводит к проблемам с гемодинамикой — движением крови по сосудам. Женщины с этим заболеванием также могут испытывать боли в спине из-за жидкости, скопившейся в области таза, или опухоли, которая давит на ткани.

Ранее ученые выяснили, что помидоры снижают риск развития нескольких видов рака.

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