Цвет шерсти помогает белкам выживать в городе, выяснили ученые

Каролинские белки темного цвета реже попадают под колеса машин, поскольку выглядят более заметными в городской среде. К таким выводам пришли зоологи из Колледжа экологических наук и лесного хозяйства при Государственном университете Нью-Йорка. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Square.

Каролинские (серые) белки Sciurus carolinensis завезены в различные страны мира, но их естественный ареал обитания — восточная часть Северной Америки. Несмотря на название, они могут иметь разную окраску. Серый вариант наиболее распространен, но бывают также черные и более редкие белые особи.

Ведущий автор исследования, профессор Брэдли Козентино отметил, что в городах черных белок значительно больше, чем в лесах. Например, в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, они составляют почти половину всей популяции.

Ранее считалось, что серый окрас белок помогает им избегать хищников в дикой природе, однако в условиях города это правило не работает. Чтобы разобраться в причинах, ученые проанализировали 50 случаев наездов на белок. Исследователи зафиксировали все случаи попадания белок под машины на участке городской дороги протяженностью 2600 километров.

Выяснилось, что черные белки реже становятся «жертвами ДТП». Они сильнее выделяются на фоне городской среды, что дает водителям возможность вовремя заметить животных и затормозить. В ходе исследования также было проанализировано 100 тысяч снимков белок. Оказалось, что в центре города темные особи составляют только 30% жертв «наезда», что указывает на их более высокую выживаемость.

Также ученые считают, что причина кроется не только в цвете шерсти. Возможно, черные белки также ведут себя более осторожно и реже выходят на дорогу.

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