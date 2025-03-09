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Найден простой способ очистки воды и усиления лекарств с помощью обычной соли

PRL: солевые градиенты помогают локализовывать загрязнители в жидкостях
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Unsplash

Американские ученые из Йельского университета обнаружили, что изменение концентрации соли в жидкостях может эффективно управлять движением взвешенных частиц, известных как коллоиды. Открытие может улучшить процессы очистки воды, созданию новых систем доставки лекарств и другим инновационным применениям. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).

Диффузиофорез — явление, при котором частицы в жидкости начинают двигаться из-за разницы в концентрации растворенного вещества, например соли. Хотя этот эффект был открыт более 50 лет назад, его практическое применение в микрофлюидике и экологических системах стало изучаться только недавно.

Традиционно для управления коллоидами используются электрические или магнитные поля. Однако команда показала, что простые градиенты соли могут вызывать спонтанное движение частиц. Это не только упрощает процесс, но и создает неожиданные эффекты, такие как образование вихрей, которые меняют траекторию частиц.

«Все, что нужно, — это вода с разной концентрацией соли. Это гораздо проще, чем создавать сложные установки для генерации электрических или магнитных полей», — уточнили исследователи.

Использование солевых градиентов может помочь в локализации загрязняющих веществ. Например, при впрыскивании полимерных частиц в загрязненную зону градиенты растворенных веществ могут направлять частицы в нужное место, предотвращая распространение загрязнения.

Солевые градиенты могут быть использованы для точной доставки лекарственных частиц к опухолевым клеткам или биопленкам.

Исследование демонстрирует, как простые изменения в концентрации соли могут стать мощным инструментом для управления частицами в жидкостях.

Ранее ученые открыли микробы, способные очищать сточные воды от пены.

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