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Ученые открыли «микробную темную материю», очищающую сточные воды

NatComms: бактерия Mycosynbacter amalyticus уничтожает пену в жидких стоках
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George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Ла Троба (Австралия) обнаружили, что бактерия Mycosynbacter amalyticus, которую называют «микробной темной материей», способна уничтожать другие бактерии, вызывающие пенообразование в сточных водах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Проблема пенообразования в сточных водах связана с бактерией Gordonia amarae, чьи клеточные стенки содержат миколовую кислоту, делающую их гидрофобными и способствующими стабилизации пены. Это нарушает процесс очистки и требует значительных затрат на химические средства.

В новом исследовании ученые выяснили, что Mycosynbacter amalyticus прикрепляется к миколовой кислоте Gordonia amarae и уничтожает ее. В ответ Gordonia amarae мутировала, потеряв миколовую кислоту, что полностью устранило ее способность вызывать пену.

Следующим шагом станет сотрудничество с предприятиями по очистке сточных вод для проведения испытаний с использованием Mycosynbacter amalyticus. Ученые надеются, что это приведет к значительному прогрессу в отрасли и снизит зависимость от вредных химикатов.

Ранее ученые выяснили, что бактерии способны защищаться от угроз с помощью наноразмерных гарпунов.

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