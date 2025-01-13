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Ученые раскрыли пути перемещений токсичного мышьяка в атмосфере

NatComms: бактерии, растения, грибы и водоросли распространяют ядовитый мышьяк
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Depositphotos

Швейцарские ученые из Высшей технической школы в Цюрихе обнаружили неизвестные пути переноса мышьяка в окружающей среде. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В малых дозах мышьяк стимулирует обмен веществ и иммунитет, а также укрепляет кости. Но при повышении концентрации этот природный элемент становится токсичным для людей, животных и растений. Кроме того, вещество и его соединения обладают канцерогенным эффектом.

В новом исследовании команда проанализировала пробы воздуха, отобранные на научной станции Пик-дю-Миди в Пиренейских горах на высоте 2877 метров над уровнем моря. Специалисты выяснили, что мышьяк накапливается в облаках в значительном количестве.

Ученые обнаружили несколько типов мышьяка в образцах дождевой воды. Помимо неорганических форм, они также нашли метилированные соединения. Они образуются, когда бактерии, водоросли, растения или грибы поглощают неорганический мышьяк, а затем выделяют яд в преобразованной форме, защищая себя от его токсического действия.

В некоторых пробах метилированные соединения представляли большую часть мышьяка. По словам исследователей, их открытие говорит о том, что биологические процессы влияют на глобальный цикл мышьяка сильнее, чем считалось ранее. Живые организмы способствуют широкому распространению токсичного элемента.

Ранее ученые зафиксировали мощнейший выброс мышьяка в атмосферу из-за лесных пожаров в Северной Америке.

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