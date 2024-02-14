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Знакомые запахи могут помочь справиться с депрессией, показало исследование

JAMA: ощущение знакомых запахов восстанавливает память при депрессии

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Global Look Press

Нейробиологи из Медицинской школы Питтсбургского университета в США обнаружили, что ощущение знакомого запаха может помочь людям, страдающим депрессией, вспомнить конкретные события из жизни и потенциально способствовать уменьшению симптомов заболевания. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association) Network Open.

В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте 18-55 лет с тяжелой депрессией. В ходе эксперимента они подверглись воздействию 12 ароматов, в числе которых были запахи кокосового масла, порошка тмина, гвоздики, красного вина, воскового крема для обуви, экстракта ванили, кетчупа и эфирного масла апельсина. Испытуемым завязали глаза, затем попросили идентифицировать определенный запах при поднесении соответствующей баночки к носу.

Также участников попросили сообщить, ассоциируются ли представленные запахи с какими-либо событиями из их жизни. Оказалось, что такие ассоциативные маркеры позволили испытуемым вспомнить больше фактов, чем при восприятии слов на слух. Это значит, что при улавливании аромата вина добровольцы с депрессией вспоминали более конкретные вещи по сравнении с произнесением слова «вино».

Ученые отметили, что ухудшение памяти иногда является следствием депрессии. Дело в том, что проблемы могут возникнуть в результате нарушения внимания. Это может быть связано с характерным для депрессии уменьшением объема серого вещества мозга.

Обонятельная луковица, ответственная за обработку запахов, напрямую «подключается» к областям мозга, связанным с памятью и эмоциями, таким как миндалевидное тело и гиппокамп. По мнению исследователей, эффект такой ароматерапии обусловлен глубоким влиянием запахов на эмоции. Ученые надеются, что в будущем ароматерапия может стать частью комплексного лечения депрессии.

Ранее ученые перечислили привычки для профилактики депрессии.

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