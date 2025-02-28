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Ученые раскрыли причину исчезновения неандертальцев

NatCom: к исчезновению неандертальцев привела потеря генетического разнообразия
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Международная группа ученых подтвердила гипотезу, что к исчезновению неандертальцев привела критическая потеря генетического разнообразия за десятки тысяч лет до их вымирания. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи использовали уникальный метод — анализ формы внутреннего уха в ископаемых останках неандертальцев. Оказалось, что примерно 100 тысяч лет назад произошло резкое сокращение численности популяции, что привело к уменьшению генетического разнообразия.

«Структура внутреннего уха формируется еще до рождения и практически не меняется, поэтому ее вариативность — отличный показатель генетических различий», — объяснил антрополог Рольф Квам из Университета Бингемтона.

Ученые опиралось на данные с хорватской стоянки неандертальцев Крапина (130 тысяч лет назад) и поздних стоянок неандертальцев во Франции, Бельгии и Израиле (41–64 тысячи лет назад). Анализ показал, что между этими периодами произошло значительное снижение генетического разнообразия, что совпадает с последующим исчезновением неандертальцев около 40 тысяч лет назад.

«Мы впервые получили столь наглядное доказательство сокращения генетического разнообразия перед вымиранием неандертальцев», — отметил соавтор работы, антрополог Мерседес Конде-Вальверде из Университета Алькала.

Интересно, что древние останки из Крапины показали неожиданно высокую степень разнообразия, сравнимую с образцами возрастом 430 тысяч лет. Это опровергает старую гипотезу о раннем генетическом кризисе, указывая на то, что ключевое сокращение популяции произошло сравнительно поздно.

В дальнейшем ученые планируют применить этот метод к другим образцам со всего мира.

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