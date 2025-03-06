Найдены пробиотики, которые помогают коровам давать больше молока

Ученые Новгородского государственного университета установили, что добавление в корм пробиотиков рода Bacillus, а также комплекса минеральных и белковых добавок помогает коровам давать больше молока. Причем молоко становится более жирным и с повышенным содержанием белка, и дольше хранится, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Пробиотиками называют непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору кишечника, а также губительно действовать бактерии, вызывающие болезни. Род Bacillus — один из наиболее известных и тщательно изученных представителей бактерий, которые не опасны для человека и широко распространены в окружающей среде. Среди их важных свойств следует выделить способность продуцирования антибиотиков. Микроорганизмы используемого пробиотика способны вырабатывать множество ферментов, витаминов и антимикробных веществ, которые повышают иммунитет и подавляют патогенные микроорганизмы.

Исследование было проведено на базе крестьянского фермерского хозяйства в Пестовском районе Новгородской области. Для опыта были сформированы группы коров черно-пестрой породы — по пять голов в каждой. Продолжительность опыта составила 30 суток.

«Коровы контрольной группы получали основной рацион, состоящий из 15 килограммов сена, пяти килограммов измельченного сырого картофеля и 30 граммов переработанных соевых бобов на голову в сутки. В качестве добавок для улучшения физиологического состояния животных были использованы пробиотики рода «Bacillus», кормовой концентрат, состоящий из комплекса бактерий «Lactobacillus», «Bacillus subtilis», «Lactobacillus plantarum». Также коровы получали по 200 граммов минеральной кормовой добавки», – рассказала «Газете.Ru» один из авторов исследования Екатерина Овчинникова.

В результате эксперимента опытная группа по среднесуточному удою превосходила другие на 2,65 литра на голову. Помимо этого, жирность молока увеличилась на 0,8%, а содержание белка выросло на 5,97%. Увеличился срок хранения молока.

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