Раскрыта причина «тумана в голове» после COVID-19

NatIm: нарушение регуляции железа может вызывать туман в голове после COVID-19

Ученые из Кембриджского университета установили, что при заражении коронавирусной инфекцией организм удаляет железо из кровотока, что может приводить к усталости, апатии, головной боли и ощущению «тумана в голове». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology (NatIm).

Слабость, одышка, мышечные боли, а также проблемы с памятью и концентрацией развиваются примерно у трети людей, перенесших COVID-19. По данным на март 2023 года, только в Великобритании было зарегистрировано 1,9 миллиона случаев так называемого «затяжного коронавируса».

Чтобы определить причины долгосрочного ухудшения состояния здоровья, ученые из Кембриджского университета привлекли к исследованию группу людей с положительным результатом теста на COVID-19. В нее вошли как бессимптомные сотрудники здравоохранения, так и пациенты с тяжелыми проявлениями заболевания.

В течение года участники сдавали образцы крови, что позволяло отслеживать изменения в организме. Ученые обнаружили, что продолжающееся воспаление и низкий уровень железа в крови, ведущие к анемии и нарушению производства эритроцитов, могут проявляться уже через две недели после заражения COVID-19 у людей с длительным течением болезни.

Профессор Хэл Дрейксмит, соавтор исследования, пояснил, что нарушение регуляции железа является естественной реакцией организма на инфекцию. Именно это может вызывать ухудшение самочувствия.

«Когда организм заражен инфекцией, он реагирует, удаляя железо из кровотока. Эта эволюционная реакция защищает от потенциально смертельных бактерий, которые захватывают железо в кровотоке и быстро размножаются», — отметил ученый.

Ранее в Китае обнаружили новый коронавирус, который может заражать людей.